芭樂王今天參賽 內行賊摘光冠軍芭樂

2018-10-05

參賽芭樂做記號 被偷300斤

〔記者陳冠備／彰化報導〕素有「芭樂王」美稱的彰化社頭芭樂果農蕭振清，20年來靠著種植優質芭樂獲獎無數，還曾兩度勇奪全國芭樂評鑑冠軍，他原訂今天要參加「彰化地區番石榴年度評鑑賽」，不料昨天到果園採摘芭樂時，驚見比賽用芭樂幾乎被偷光，嚇得趕緊報案。蕭振清氣憤地說，為了參加比賽，特地把品質最好的芭樂都做上記號，沒想到反而成為小偷下手目標，懷疑本案是「同行」所為，「實在有夠惡質！」

蕭振清疑「同行」所為

蕭振清指出，因為參加比賽必須挑選外觀漂亮、體型適中的芭樂，每年秋天他都會替參賽用的芭樂做上記號，以便區分，不料昨日清晨5點半走入果園，發現有做記號、繫上紅塑膠繩的參賽芭樂消失一大半，初估失竊400至500顆，總重將近300斤，因今天就要比賽，「現在只能啟動『備用』的芭樂參賽了」。

只能用備用芭樂參賽

蕭振清很肯定地說，一定是內行人所為，他的芭樂園面積1.2公頃，就在住處附近，所以沒特別裝上監視器防盜，沒想到一夕間被偷走大量芭樂，以失竊情況來看，竊賊幾乎就是專挑做記號的來偷。他表示，個人經濟損失無妨，只怕會影響到團體組比賽成績，研判是同業刻意惡整，甚至不排除有人會拿他的芭樂來頂替參賽，藉此拉抬身價。

農會總幹事、鄉代主席關切

得知「芭樂王」果園遭偷，社頭鄉農會總幹事蕭浚二、社頭鄉代會主席翁嘉壕昨紛紛趕往關切。蕭浚二說，蕭振清是鄉內種植「珍珠芭樂」的元老，2000年曾獲得全國模範農民「神農獎」，是社頭芭樂農第一位，後來陸續於2006、2007年奪下全國番石榴評鑑冠軍，去年也帶領產訓班成員在中區番石榴評鑑拿下冠軍，可謂獲獎無數，不料今年挑戰連莊，卻發生「冠軍芭樂」失竊意外，希望警方一定要破案。