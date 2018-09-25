屁孩告白遭拒 秒變狼 當街襲胸女同學摸下體

2018-09-25

〔記者余衡／新北報導〕13歲國中男學生小孟暗戀同齡女學生小君（皆化名），因就讀不同學校無法打入對方生活圈，小孟於是騎單車當街攔路對小君告白「我真的很喜歡妳，當我女朋友好不好？」遭婉拒後一時衝動，竟伸手觸摸小君胸部及下體，小君嚇傻呆站原地，哭著跑回家，事後在家長陪同下怒控小孟性騷擾，全案依違反性騷擾防治法函送少年法庭。

性騷少年被函送少年法庭

新北市某國中一年級小孟，今年8月底前往校外補習，他發現每天晚上6、7點左右，都有許多就讀外校的女學生步行經過補習班，其中外型清秀、笑容甜美的小君令他朝思暮想，但他不清楚對方生活作息，遲遲無法進一步認識，近月以來情緒備受壓抑。

日前有一天傍晚，小孟從補習班窗戶探頭發現小君自遠處走來，立即衝下樓跳上單車，緩緩尾隨小君近100公尺後，在一處店家騎樓轉角處，鼓起勇氣擋住小君去路想對她告白，小孟先攀談數句後怯生生地說道「我真的很喜歡妳，當我女朋友好不好？」

突如其來的攔路告白讓小君不知所措，羞澀回答「你是誰？我們認識嗎？」隨後婉拒小孟，正打算步行離去，小孟竟伸手抓向小君胸部，小君嚇傻呆站原地驚呼「你幹嘛！」小孟又觸摸小君下體後騎車逃跑，小君當場爆哭，一路跑回住處。

國中女哭訴 不認識對方

小君父母得知調閱監視器，取得雙方攀談畫面報案，警訊時小君哭訴根本不認識對方，沒想到拒絕追求竟遭狼爪，父母則怒批小孟年紀輕輕就行為偏差，不加以導正恐成社會禍患。

警方過濾出小孟就讀學校後，次日放學時前往帶人，小孟到案一度辯稱是牽單車時不慎碰觸，後來改口，因為心儀小君近月，但不知如何打入對方生活圈，告白遭拒後一時衝動碰觸。