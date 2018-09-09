上網組北越炮兵團 還沒「開打」先吃官司

2018-09-09

〔記者吳政峰／台北報導〕上網組「北越炮兵團」，還沒成行就先被判刑4個月！在旅行社擔任業務代表的陳姓男子，見近年出國買春團十分熱門，去年也如法炮製，在旅遊網上招攬好色客參加「北越炮兵團」，但因他未在招攬廣告上設置「18禁按鈕」，台北地院審理後認為兒少確實有機會看到這些性交易訊息，依「意圖營利而刊登使兒童遭受對價性交訊息罪」判他4月徒刑，可上訴。

被判刑4月

判決指出，陳男在旅行社內負責安排北越旅遊機票及住宿等工作，去年7月間在旅遊網上發文籌組「北越炮兵團」，留下「北越髮廊MM的費用，做一次大約…」、「過夜大約…」等情色訊息，尚未出團先遭警方查獲送辦。

法院審理時，陳男表示，旅行社會篩選客人，不會讓未成年者參加炮兵團，北越髮廊小姐也都滿20歲，沒有引誘未成年者從事性交易的可能。

但法官認為，陳男在網上刊登性交易訊息，沒有架設「18禁按鈕」等警示兒少不得閱覽的「過橋頁面」，已觸法，至於性交易訊息內有無提及兒少、兒少有無真正發生性交易等，不影響本案的違法事實。

據了解，日前一名陳姓女子也在網路上貼照及附上性交易價錢攬客，因她有設置「18禁按鈕」門檻，法官認為已盡阻絕未成年人觀賞的義務，判她無罪。