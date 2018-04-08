直播內容「難令人興奮」 美女師走光不起訴

2018-04-08

依妨害風化罪送辦

〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園市36歲許姓女音樂老師，身兼網路直播主，臉蛋漂亮、身材姣好，直播時喜穿低胸服裝，擁有1萬6000多名粉絲，未料她為木雕業者進行直播拍賣時被人檢舉疑似露點，警方依妨害風化罪將她送辦；檢察官調查認定，警方提供的照片模糊，無法分辨，且縱然有裸露胸部，「就直播內容整體觀之，也難令人感到興奮或產生性慾」，將許女不起訴。

警方調查，許女去年12月15日晚間，在苗栗縣三義鄉龔姓木雕業者的臉書直播拍賣，當時許女穿白色西裝外套，裡頭搭配低胸粉紅色上衣，露出事業線。直播時，許女上衣突滑落，右胸疑似露點，網友見狀紛紛提醒她「走光了！」她才趕緊拉起上衣，害羞地對攝影師說：「怎麼沒有跟我講啦！」

當天有穿隱形胸罩

許女疑似露點的畫面曝光後，引起輿論討論，心理飽受壓力，警方因難以認定她是否為故意裸露，將她列為妨害風化罪的嫌疑人，製作筆錄後送辦。許女向檢警表示，當天穿著低胸衣服，覺得自己這樣很性感，也希望能吸引網友觀看，衣服裡面有穿隱形胸罩，不可能露點，且直播完後，已將影片刪除。

檢方調查，警方受理檢舉擷取的2張照片，圖像模糊，無法辨識許女是否裸露出胸部，且縱然許女有裸露胸部，觀察整個直播內容後，應當不至於引起觀者興奮或可因此滿足性慾，進而導致破壞社會善良風俗等情事。

許女事後在臉書以「原諒 才是真正勇敢的面對」為題發文，抒發她感受到的社會人情冷暖，她說，當天走光露出的是一小部分隱形胸罩，卻「被敗類惡意修圖成疑似露點」，還發給媒體報導成不良新聞內容。

被惡意修圖成露點

許女於臉書寫道，她原本想提告，但在好友安慰和學生家長傳訊息「老師加油，我們了解妳，那報導不實別放心上，來上課也別尷尬，我們沒有告訴孩子們，要開心著」等的撫慰下已釋懷，選擇原諒。