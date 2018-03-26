G奶女模自爆擁「毒郵票」 男友賣大麻

2018-03-26

〔記者王冠仁／台北報導〕擁有G罩杯傲人上圍的22歲施姓女模，日前告訴警方「家裡有毒郵票」，警方初驗郵票沒毒品反應，施女卻罵警察「你們警察太笨」；施女稱毒郵票是張姓男友所有，但警方發現施女在張姓男友因毒品案被逮後，曾有自殺紀錄，「抖出」男友不合常理，懷疑她也涉嫌吸食毒品，除對她採尿送驗，也將進一步化驗毒郵票。

曾自殺未遂 警方懷疑她也吸毒

警方表示，本月上旬接獲通報，施姓女模在家自殺未遂，警方到場了解，發現她疑不堪張姓男友涉毒被逮，心情不好割腕自殺，警方通報社工處理。

本月18日晚上，警方接獲施女報案：「我在家找到一小包毒郵票」，警方將她帶回派出所釐清。警方以毒品快篩包檢驗毒郵票，卻驗不出毒品反應，員警問她「這是怎麼回事？」她反罵警方「你們警察太笨」，警方再問毒郵票從何而來？她稱應是張姓男友所有，還說張平時從事種植、販售大麻。

據了解，施女曾接受網路媒體訪問，自稱曾擔任過情趣用品店店員，現在專門從事外拍，對於角色扮演、繩縛、全裸寫真都很擅長，也曾擔任過捷克論壇的「JKF女郎」。

「毒郵票」是新興毒品 十分傷身

警方說，毒郵票是近年來風行的新興毒品，因體積小便於攜帶，常被年輕人帶到夜店狂歡，只要將毒郵票放進口中，就會出現幻覺；由於品質參差不齊，添加各式各樣毒品，因此十分傷身。

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