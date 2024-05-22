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高市3官警疑因經費核銷被控偽造文書 遭廉政署約談

高市3官警疑因經費核銷被控偽造文書今被廉政署約談，帶至廉政署南調組訊問。（記者黃良傑攝）

高市3官警疑因經費核銷被控偽造文書今被廉政署約談，帶至廉政署南調組訊問。（記者黃良傑攝）

2024/05/22 20:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市3名官警今天被帶至廉政署南調組訊問，據了解，全案疑2019年至2021年間，警方以刑事活動費向徵信社租用器材，因當時礙於偵查困境與技巧，曾找上徵信業者協助，檢方約談3人釐清是否涉及偽造文書。

據了解，被約談的陳姓、蔡姓、潘姓等3名官警，當時主要負責相關業務，高市警局曾向警政署報備其中案情，強調為偵辦刑案取證，才權宜簽約向徵信業者租用器材等業務，突破辦案技巧和困境，基層官警形容此為「歷史共業」，3人也高聲喊冤。

據了解，該案由警政署政風室與高市警察局辦理政風稽核，發現2019年至2021年期間辦理經費核銷有疑義，經警察局自檢查處，並報請台灣高雄地方檢察署針對偽造文書部分指揮偵辦。

全案由高雄地檢署甘若蘋檢察官指揮警政署政風室、高市警局，調查員警涉嫌偽造文書案，分別至鳳山分局、刑大等處，通知潘姓偵查佐、蔡姓小隊長、陳姓偵查員等3人配合調查。

高市警局表示，全案配合檢察官偵辦中，以不掩飾、不庛縱、不護短態度 ，並秉持「勿枉勿縱」、「警紀謷辦」原則深入追查，積極偵辦，待偵審結果，從嚴追究相關人員考核監督不周責任，展現端正警察風紀決心。

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