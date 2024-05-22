高虹安辯論庭稱她不會用EXCEL 兔姐：以為還在高辦上班 太恐怖了

曾任高虹安立委辦公室行政主任的黃惠玟（白衣）。（資料照，記者溫于德攝）

2024/05/22 20:11

〔記者張文川／台北報導〕新竹市長高虹安涉於立委任內詐領助理加班費等46萬多元，台北地院今開庭辯論，高虹安堅稱基於信賴資深國會助理「兔姐」黃惠玟的提議，才決定採用零用金制度，沒有浮報詐領的不法意圖，自認相當冤枉；黃惠玟答辯時則說，聽到高虹安還在指責她不會用EXCEL，害她以為今天還在高辦上班，「真是太恐怖了」。

黃惠玟說，她2020年2月至12月在高辦擔任行政主任，離職後的隔年元旦2天國定假日，她還回高辦算帳，高虹安今天當庭對她和助理說出「感謝」，這2個字在她11個月任職期間是很少聽到的，「我常想，為了一個人要當市長，要被拖累多少年」，她是禍從天降，已離開高辦2年，最終還是踩進了這場官司，讓她回不了國會和媒體，她不曉得自己做錯了什麼，她哽咽地說，她已經跟家人講過，已經有入監服刑的打算。

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黃惠玟表示，首先她要向高虹安說對不起，因為高虹安在辯論時提到，黃惠玟不會下EXCEL參數指令，連SUM（合計）都不會，這讓她對高虹安感到很抱歉，也使她誤以為自己今天還在高辦上班，「真是太恐怖了」。

黃惠玟說，如果高虹安當初對助理好一點、尊重和信任助理多一點，事情不會演變到今天，這件事純粹就是「高虹安做人太失敗」。她還爆，高虹安卸任立委後，辦公室沒有管理好，資料被人拷貝出去，在立法院被一段一段地賣。

黃惠玟說，高辦的事對她打擊很大，甚至前年過年時，看到「萬事如意」的春聯，她都覺得是在諷刺她。朋友建議她全案結束後去改名，也有朋友安慰說法院會公平，黃哽咽停頓一陣後說，法院開庭至今，她不後悔，她剛進高辦時，對高虹安有很高的期待，現在她只覺得丟臉，將來履歷不會寫上高辦助理這項經歷。

黃說，起初她是在和高虹安、李忠庭聊天時，提到零用金制度，但她認為高虹安出身鴻海集團，是郭台銘的乾女兒，於是她向高說「妳應該不需要」，沒想到高虹安當時的男友李忠庭用台語回稱「立委是來賺的，不是來了（賠）的」，由於反差很大，至今她仍歷歷在目。

黃惠玟說，高辯稱助理都有參與討論高辦裝潢設計，但事實上，向立院申報裝潢費須檢附設計圖，2020年1月31日就已定案，2月1日宣誓就職時就已經在敲隔間了，高、李早就決定，助理討論只能算純聊天。

黃說，同年7、8月她請長假，期間的薪水成為零用金，用以支付李忠庭先前墊付的裝潢費，事後李還說感謝她的體恤，實際上是在吃她豆腐。因為高和李經常吵架，每次吵架隔天，高虹安就會來問她「零用金有沒有整數了？有了就算給李忠庭」，但以零用金的使用情況，根本籌不到20萬，所以黃才決定請長假，期間薪水和加班費分兩個月付給李共16.8萬，高還很高興，到處去講「我們兔姐好好喔，放暑假去了」，後來她每次想到，心都很酸。

黃接著說，林耕仁揭發高辦助理費案後，高虹安曾到她家，要求她說是樂捐，她明白地回答高「我講不出來，因為這不是事實」；李忠庭前年11月也約她到外面碰面，要求她對此案「輕描淡寫就好，帳冊全部不要認」，黃回稱「做不到，高說她沒看過帳冊，這我吞不下去，我有錄音」。

黃惠玟指出，在高辦時「做到流汗、被嫌到流涎」，如今高虹安把責任都推到她身上，她現在沒權沒勢沒錢沒年輕，她怎麼算都輸，前年3月她聽從李忠庭的要求，刪除和高的所有對話紀錄，以致落到現在的下場。

黃說，她每月都會LINE薪資作帳表給高，高先前帶著一推資料到法院，宣稱在舊電腦找到高辦時的所有紀錄，她懇請高公布她和高間的全部LINE對話紀錄，就知真相。

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