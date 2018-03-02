冷血小三虐懷孕小四 意圖「絕後」暴力打胎

2018-03-02

〔記者楊政郡／台中報導〕台中楊姓女子是已婚廖男的小三，她發現廖男還養了印尼女外勞娃蒂當小四，且懷了廖男的種，楊女與公司員工姜、林等人到他金屋藏嬌的套房所在，將娃蒂押走、毆打，菸蒂燙手臂、強脫內褲，以冷水澆灌其身體，控制其行動約1天，還恐嚇娃蒂拿掉胎兒；台中地院依妨害自由判處楊女等6人4至11月徒刑，均得易科罰金。

判決書指出，41歲楊女是已婚廖男之同居女友，2人育有一子，2015年間，廖男因病住院認識逾期居留的印尼籍外勞娃蒂，當年底娃蒂懷有廖男的種，廖男則承租套房給小四娃蒂居住待產。

不容男友另有愛的結晶

楊女得知訊息，不想讓娃蒂產下胎兒，竟夥同其姜姓員工及5、6名友人，2016年5月查到金屋藏嬌所在，到套房找娃蒂，在與房東吵架之際，娃蒂自行下樓查看而被強行押走，過程中被蒙面又毆打，在都會公園空曠處，還以菸蒂燙她手臂，將連身裙拉到手臂上、強脫其內褲，以冷水澆灌身體、以寶特瓶毆打孕婦頭部及背部。

期間恐嚇娃蒂要找醫師把胎兒拿掉，還逼問胎兒是誰的？然後又押到西屯區某汽車旅館，限制行動一夜後，翌日下午把娃蒂載到五分局北屯派出所，以娃蒂是逃逸外勞自願來自首向警方報案，並恐嚇不准向警方說被限制行動及毆打，娃蒂事後才向警方說出上情。

懷疑員工偷錢 扣一夜拷問

另，楊女是某仲介公司負責人，2015年10月間因店內遺失一筆80萬現金，懷疑被陳姓女員工竊盜（檢方偵查不起訴），指示姜姓員工等把陳女騙回公司，限制行動在店內一夜，逼問金錢流向及如何清償，陳女否認行竊則被楊女摑巴掌，為了離開現場，陳女不得已承認偷竊，並簽下3張各80萬元本票，還將自小客車轉讓給楊女名下，陳女才恢復自由。

案經2女分別提告，檢警偵辦起訴，台中地院依妨害自由判處楊女11月徒刑，其餘小弟判4至10月徒刑，均得易科罰金。