離譜警 把被害人當嫌犯送辦

2018-02-11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕遭人攻擊受害的婦人，竟被警方當成誣告嫌犯送辦，害她冤吃官司！

婦報案被2男踢傷

楊姓婦人向基隆市警方報案，表示有男子嘲笑她手部殘障、還踢傷她，警方調閱當地監視器未發現嫌犯，以楊婦曾有謊報紀錄，直接將她依誣告罪究辦；檢察官查出楊婦被踢傷後，曾去醫院治療，警方以「未見嫌犯」之由就法辦楊婦實在太草率，將案件不起訴，還她清白。

警調監視器無所獲

58歲楊婦去年8月向基隆市警一分局報案，指稱自己4天前在基隆市仁一路要拿錢買東西，因手部殘障，掏錢的姿勢被旁邊兩名年輕屁孩嘲笑，她怒視對方，竟遭對方踢傷腳踝。員警調閱監視器，認定楊婦指稱的時間、地點沒拍到她說的年輕人，警方做完傷害案筆錄後，也將楊婦依誣告罪及使公務人員登載不實罪送辦。

有謊報紀錄被送辦

楊婦出庭時堅稱未誣告，委任律師楊思勤說，當事人因肢體不便，被年輕人欺負，本不願提告，因友人宣稱經過目擊願作證，楊婦才報案，但事後友人沒來，決定不告了。楊思勤認為，員警只因調不到畫面，沒調查清楚，就將楊婦送辦，非常不合理。

原來監視器有死角

檢察官調查發現，案發地點是監視器死角，警方僅憑未見2名年輕男子，就認定楊婦誣告，十分草率；檢方還查出，楊婦於案發後3小時，因腳踝挫傷就醫，有診斷書佐證，並非無故到警局報案。

檢察官認為，除了無積極證據認定楊婦誣告犯行外，警方若調查後發現是報假案，就不予受理，也不會將不實事實登載在公文書上，因此不會構成使公務員登載不實罪，將全案不起訴處分。

檢察官還婦人清白

基隆市警一分局昨表示，楊婦常到派出所謊報案件，同仁調查後才知被騙，希望給她一個警惕才會用誣告等罪移送法辦，並非惡意擾民。