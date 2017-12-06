副駕喊不要停害死女童 二審依殺童共犯 重判

2017-12-06

女童幫母收攤遭撞死

〔記者楊國文／台北報導〕7歲賴姓女童孝順又乖巧，常在桃園夜市幫媽媽顧麵攤，去年女童抓著比她還高的掃把，在麵攤前掃地，幫媽媽收攤，卻遭女毒蟲丁易津急速倒車撞死；丁女一審被依殺害兒童罪判刑16年，當時車內的通緝犯劉芊輝，僅被依傷害致死罪判刑9年，但上訴後，高等法院認為劉男當時喊說「我是通緝犯趕快倒車，不要停車！」劉雖未開車，但這兩句話可認定他是殺人共同正犯，昨改依殺害兒童罪判劉14年徒刑，丁女維持原判。

劉男一審判9年 二審14年

檢方指控，去年4月28日下午，23歲女子丁易津無照駕車，載同齡男子劉芊輝及陳男外出，行經桃園夜市旁的北埔、中正路口被桃園市警局保安大隊攔檢，坐在副駕駛座的劉男擔心通緝犯身分曝光，也怕剛買的K他命被查獲，急對丁女大叫：「我是通緝犯趕快倒車，不要停車！」丁女擔心被牽連，重踩油門倒車逃逸。

賴姓女童當時在夜市幫媽媽收攤掃地，慘遭丁女輾過頭部死亡，賴母也遭波及受傷；事後丁、劉被緝捕到案。

桃園地院今年4月依「對兒童犯故意殺人罪」判處丁女16年，認為劉男非駕駛，依「對兒童傷害致死罪」判9年。高等法院審理時，丁女表示是依劉男指示倒車逃逸，才撞及女童不治；劉男則推責辯稱，決定倒車逃逸的是丁女，和他無關。

兩人造成死傷還逃逸

高院認定兩人當時已先撞上攤車，明知繼續倒車將造成攤販或路人死傷，仍以一人加速倒車、一人負責向後看的方式繼續逃逸，不僅是默示合意，且均有殺人的不確定故意，昨據此對劉男改判；可上訴。

丁女道歉 劉男不說話

丁女昨聆判時頻頻掩面啜泣，三度在媒體前鞠躬說「對不起」，還押時還鞠躬低聲說「我很後悔」；劉男則全程未表示意見。