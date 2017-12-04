疑三角戀談判擦槍走火 正牌男友中彈鬧跳樓

2017-12-04

癱軟瞬間老哥神救援

〔記者徐聖倫／新北報導〕蕭姓男子昨上午站在新北市新店捷運七張站共構宅9樓外牆鬧自殺，與警消僵持4小時後，蕭的胞兄冒險翻出窗外將他拉住，消防隊火速將蕭拉進屋內，警方發現蕭男全身是血、左臂有槍傷，屋內搜獲改造手槍及K盤，蕭稱與女友談判時，被女友找來陪同的鄭姓男友人開槍擊中，鄭男則堅稱槍是蕭男的，他朝地板開槍疑跳彈傷人，警方懷疑是三角戀引發糾紛，因蕭某就醫暫時無法做筆錄，全案朝毒品及槍砲罪嫌偵辦，疑點有待釐清。

蕭男稱遭鄭男開槍擊中

28歲蕭男昨上午8時許，在與女友同居的租屋處9樓外牆揚言跳樓，他身著白衣，但衣服血跡斑斑，站在外牆邊搖搖欲墜，情況危急；警消獲報派員封路、鋪氣墊，蕭男的女友哭紅了眼在屋內喊話，不時還遞水要他冷靜，蕭男一概不理，就這樣與警消僵持4小時，樓下馬路停滿消防車、警車等，也造成交通大打結。

蕭男女友哀求無用，蕭男的兄、姊也趕來親情喊話：「這樣解決不了問題！」蕭兄見弟稍微軟化，身上繫了安全索後冒險爬出外牆拉住弟弟，再由消防人員一同抓住蕭某，將他拉進屋內，千鈞一髮的高樓救援，讓樓下圍觀的民眾捏了一把冷汗。

警消將蕭某救回屋內後，赫見他的左小臂有槍傷，進而在屋內搜出一把改造手槍、子彈、K盤等多項違禁品，並在地上找到1枚擊發過的彈殼。

屋內搜出槍彈K盤

蕭男送醫前供稱，他與女友有感情糾紛，女友找來21歲鄭姓男友人陪同談判，但鄭男卻掏槍朝他的手臂射擊，他認為女友「背叛他」，一時想不開要跳樓。

鄭男否認自己是第三者，辯稱當時見蕭男情緒激動，他在房內桌上發現蕭的手槍，擔心蕭某對女友不利，才會持槍朝地板開了1槍，沒想到子彈疑似跳彈誤傷蕭男；蕭的女友也稱跟鄭只是單純朋友，沒有對不起男友。

女友堅稱沒背叛男友

警方調查，蕭男與女友一同從事網拍，鄭男為物流士，懷疑3人是因三角戀情產生嫌隙，但三方均不願證實是三角戀，因蕭男中彈開刀休養，暫時無法製作筆錄，將待他傷勢恢復後再進行筆錄，初步將蕭、鄭2人依毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。