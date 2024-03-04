速限40開55被開單批「搶錢」！ 兩派網友戰翻

國姓鄉台21線17.9K長福國小是取締違規超速熱點。（長福國小提供）

2024/03/04 08:39

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉台21線長福村路段速限40公里，有網友開55公里仍收到超速罰單，警方以超速15公里要罰1600元並記點1次，因此PO文抱怨「限速40，超級不爽」，引起網友熱議，認為又是「搶錢」路段，也有人安慰「還有一堆道路速限30」。警方則回應，公路局以道路現況與附近有國小而訂速限40，測照點前也有設立明確告示牌，開罰有理，還是提醒用路人小心駕駛。

一名網友在爆料公社PO文「抱怨一下，限速40，超級不爽」，還附上罰單照片，照片顯示違規超速地點在台21線國姓鄉17.9K長福村路段即在長福國小旁，當時時速55公里，遭南投縣警局交通隊測照，以限速40公里超速15公里，依道路交通管理處罰條例第40條處1600元罰鍰並記點1次。

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PO文一出獲得近7000人關注、近3000則留言及近80次分享，網友留言「騎自行車都有超速的感覺」、「又是標準搶錢路段」、「以交通安全為名行填補國庫之實」、「建議立法院與交通部應全面檢討道路合理速限」、「不是還有一堆速限30公里的」，但也有網友認為台21線17.9K就在長福國小前，質疑學校大門前是要開多快？

當地居民則表示，台21線長福國小前是取締超速熱點，國小旁圍牆也有學童繪製的圖畫，提醒減速慢行，為了荷包不失血以及大家的安全，就要特別注意車速。

警方表示，公路局根據台21線國姓長福路段現況，訂定限速50公里，但鄰近集中住宅、機關、學校則降為40，係基於維護人員安全，在測速照相點前也按規定設置告示牌，提醒用路人安全駕駛，避免超速行為，該駕駛人車速55公里，也已超過速限容許值，開單告發並無不當。

國姓鄉台21線17.9K測照熱點長福國小校牆有學童彩繪，提醒用路人減速慢行。（長福國小提供）

民眾抱怨開車行經國姓鄉台21線17.9K時速55公里仍被開超速紅單，因為該路段速限40公里，引起網友熱議。（圖擷自爆料公社）

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