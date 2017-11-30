罵阿原肥皂老闆人渣 非謾罵改無罪

2017-11-30

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子在網路上發文批評「阿原肥皂」負責人江榮原是騙子、老千、人渣，遭江控告公然侮辱，陳男遭簡易判決拘役50日，上訴後新北地院合議庭認為，陳男針對阿原肥皂在無照工廠生產商品、貼不實標籤、把橄欖渣油當原料等情事做評論，所指有據，無情緒性謾罵，改判無罪。

判決指出，陳男去年9月至10月間在論壇上發表10多則文章，文內頻以騙子、老千等語斥罵江男，其中一篇文章還稱：「如果橄欖渣＝橄欖，那麼如果有人說阿原是人渣，阿原應該很高興！」

法官認評論產品有憑據

新北地院合議庭調查，阿原肥皂金山廠未領有工廠登記證，仍在該處製造肥皂，並在成品上貼有合格工廠號，違反化粧品衛生管理條例，此部分獲緩起訴；阿原肥皂還因原料為橄欖渣油，非橄欖油，被控詐欺，此案獲不起訴。

合議庭認為，縱使陳男斥罵江男的用語尖酸刻薄，但他是針對工廠登記證、貼不實標籤等事評論，非直接對江男的人格予以羞辱貶抑；至於「人渣」一文，觀察前後脈絡，是陳男對「橄欖油渣」一事進行評論，藉以反諷江男，不能僅以出現人渣一詞，就認為有侮辱之意。

合議庭指出，阿原肥皂是知名手工皂商，廠房是否合法及所用原料與消費者權益相關，屬可受公評之事，陳男依具體事實發表個人主觀評論，無情緒性謾罵，依法判決無罪，可上訴。