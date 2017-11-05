親友臉書拋售iPhone…一週騙128人匯錢

〔記者邱俊福／台北報導〕蘋果最新iPhone X手機前天在台開賣，詐騙集團事前搶搭蘋果手機銷售熱潮，透過盜用民眾臉書，PO文向親友佯稱販售iPhone系列手機，或者發布「朋友的通訊行新開幕，購買蘋果手機新優惠」等訊息，向想要購買優惠手機的民眾詐財。警政署165反詐騙專線統計，僅上月23日至29日1週內就有128人受害，呼籲民眾多小心。
警方表示，被害人都是誤以為親友正在販售手機，加上盜用臉書者謊稱有另個LINE帳號專門販售使用，手機價格又遠低於市價，被害人遂依PO文指示，加入對方LINE後私下連繫交易，結果受騙。騙徒盜用民眾親友臉書，除了佯稱販售手機，也以販售鞋子等生活用品的理由行騙。
詐團盜臉書帳號 民眾不察上當
警方表示，1名32歲程姓女子上週在好友臉書看到販售iPhone手機，立刻加對方的LINE，匯款3萬3000元購買2支iPhone8、1支iphone8 Plus及1支iPhone7 Plus，不久又匯款1萬元，追加購買2支iPhone7 Plus，總計匯款4萬3000元，結果未收到貨，直到朋友另外貼文表示臉書帳號遭盜用，才驚覺遭詐。
另有大學生上週看到朋友臉書發佈「朋友的通訊行新開幕，購買蘋果手機新優惠」後，被同樣手法騙走2萬8000元。