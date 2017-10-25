切磋武術屢敗 耍禁招踢斷師弟腿骨

2017-10-25

〔記者曾健銘／新北報導〕熱愛武術「八極拳」的36歲林姓男子，日前上完課後，與同個社團的34歲張姓師兄對練，2人切磋3回合後張男始終屈居下風，疑因無法破解對方招式，竟惱羞成怒，林男收手後，趁隙使出禁招「斧刃腳」，將林男的左腳踢斷，原本只是同好之間練習，結果遭對方偷襲斷腿，讓林男事後氣得提告傷害。

八極拳斧刃腳猛踹挨告

警方調查，林男已習武15年，今年2月11日晚間9時許，其參加的八極拳社團在新莊體育場司令台練習，當天團練結束後，林男隨即找張姓師兄切磋，2人在未配戴任何護具的情況下練習。

據其他社員指稱，2人先是對練2回合，張男始終無法破解林男的招式，落居下風，直到第3回合，張男仍未突破林男防線，正當林男以為練習結束收手時，張男冷不防使出八極拳中的「斧刃腳」猛力一踹，造成林男的左腳腓骨斷裂、腳踝脫臼，當場哀號倒地不起。謝姓教練事後趕抵現場查看，一看才驚覺林男遭到社團練習中禁止使用的招式「斧刃腳」所傷，事後驗傷其左腳腓骨斷裂、腳踝脫臼。

專攻膝蓋腳踝 太重會害命

其中1名社員向警方透露，「斧刃腳」專門攻擊膝蓋或腳踝關節處，遭擊中者輕則脫臼、重則斷骨，所以社團練習時嚴禁使用，但踢傷人的張姓社員平常就愛面子、不服輸，先前也曾有社員在切磋時被他打傷。

張男在警訊時表示，對方當時抱住他，自己已站不穩，當下只是蹲下掙脫，沒想到掙脫後就看到對方躺在地上哀號，矢口否認使用禁招偷襲，但其他目擊社員指證歷歷，警方仍依傷害罪嫌將他函送法辦。

曾學過八極拳的王姓警官就說，八極拳拳風剛猛暴烈，招式樸實無華但非常實用，許多招式即是針對要害，一出手就能達到制敵效果，重者可能喪命，是目前許多元首的貼身侍衛以及維安特勤人員必學的武術。