摟腰、環肩抱 性騷女士官 少校拗腰脖非隱私

2017-10-08

還反控女士官誣告

〔記者黃良傑／高雄報導〕陸軍八軍團簡姓少校督導業務時罵哭女士官，再以搭肩、摟腰、摸臉等方式「安慰」，女士官怒告少校性騷，女方父母也向軍方投訴，簡男遭判刑6月後，反告女士官誹謗未告成，女士官父母氣得再告少校誣告，法官認定簡男性騷擾在先，誣告女士官於後，再加判簡男5月徒刑，不過高雄高分院法官審酌簡無前科、非惡行重大，給予緩刑2年。

本案二審時，簡男主張臉部、脖子、腰不該被視為身體隱私處，但法官認為女性的腰、肩等處，雖非如臀、胸等部位具高度隱私，但一般社交禮儀中，也非任人隨意碰觸、撫摸，認定屬性騷擾防治法中的「其他身體隱私處」範圍。

少校敗訴被判刑

判決指出，簡男2012年督導女士官業務，指責女士官有疏失，女士官情緒失控痛哭，簡見狀牽著女士官的手，將她帶往辦公室後方的士官長寢室，趁四下無人，撫摸女士官雙手、臉頰，還以環繞脖子方式擁抱，女士官欲離開時，簡又擁抱她數秒鐘，進而摟住女士官的腰部數秒，以及用雙手環抱對方肩膀1分鐘。

女士官事後提告性騷擾，其父母也向軍中監察部門申訴要求懲處簡男。簡否認犯行，辯稱女士官事後曾傳簡訊、打電話聊天，簡訊內容還有微笑貼圖，懷疑可能她因業務疏失，怕被長官追究偽造文書，才指控他性騷；一審法官不採信，將簡男判刑6月，另誣告部分判5月。