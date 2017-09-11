4口之家玩飆山 2歲女娃甩飛亡

2017-09-11

大腳吉普車 6年4起意外

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島有廣大的丘陵地形，當地盛行大腳吉普車體驗活動，讓遊客感受馳騁山林越野的快感，陳姓男子昨帶2名幼女與太太，前往尖峰「168關道大腳車園區」體驗，卻發生翻車意外，由於一家4口都未繫安全帶，全被拋出車外，其中2歲女童傷重不治，警方訊後將張姓司機依業務過失致死罪移送偵辦。搶救女童的南門醫院林姓醫師沈痛表示：「小朋友玩旋轉木馬都有年齡限制，玩飆山為什麼沒有，真是夠了！」希望業者正視，「幼童真的不適合這項活動」。

168關道是屏東縣滿州鄉公所的公共造產，事發後公所宣布暫時關閉園區，這是近6年來恆春地區第4起大腳吉普車（車身加高、加寬加大的越野輪胎）重大意外，也是尖峰168關道首次發生死亡意外。

168關道 飆山飆水出名

尖峰168關道占地168公頃，牛仔大腳車隊規劃有16道關卡，故取名為168關道，關卡如飛簷走壁、乘風破浪、膽顫心驚、斜壁行走、直衝雲霄等，業者宣稱關關精彩、道道驚奇，光聽其名，就可以想像有多刺激。

雨後泥路 疑閃水坑翻車

警方調查，陳姓一家4口隨2輛遊覽車南下滿州旅遊，隨後搭乘「墾丁牛仔168大腳車隊」的吉普車進入尖峰168關道，與其他9輛同行吉普車一起挑戰顛簸山路，當時2歲陳姓女童由39歲父親抱著，坐在駕駛座後方，38歲母親坐在副駕駛座後方，8歲大女兒坐在父母中間，上午11時23分，33歲張姓駕駛完成168關道中第4關「直衝雲霄」後，由於日前大雨道路泥濘，車輛下坡時，駕駛疑為了閃避水坑突然往右側翻覆，一家4口因未繫安全帶，全被拋出車外。

4口之家全拋飛 1死3傷

意外地點偏遠崎嶇，救護車輛無法進入，只能透過大腳吉普車，將傷者接駁至永港國小，再由救護車接手急救。陳父左大腿、右手臂骨折，陳母臉部擦傷、大女兒手部擦傷都無大礙，小女兒頭部重創，經急救後不治。

尖峰168關道2013年也曾發生嚴重意外，當時1名遊客在座椅上站立嬉鬧，不慎摔出車外重傷，險些半身癱瘓；這次業者雖在官網規定活動限制「患有心臟病、氣喘、腎臟、糖尿病、癲瘋症、高或低血壓、孕婦及5歲以下兒童需大人陪同」，但多年來，意外次數不多，安全帶、年齡或兒童安全座椅等強制措施，始終沒有嚴格規範或修正。