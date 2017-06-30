2車手假冒「TAAZE讀冊生活」詐騙 起訴還強制工作3年

2017-06-30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市保安大隊4月攔檢開車違規的男子陳奕銓、林宗浩，意外發現兩人是詐騙車手，有趣的是，兩人的黨羽察覺有警車，在微信群組不斷發送「保安來了」的語音，向兩人提出警告，反而造成兩人緊張過度而胡亂變換車道，引警注意而被攔檢；台中地檢署昨依組織犯罪起訴兩人，並聲請法院判強制工作3年。

盼引導車手習一技之長

據了解，法務部矯正署泰源技能訓練所是台灣唯一的男性強制工作處所（女性則於高雄女子監獄等處），該所輔導科指出，如今的強制工作已無搬石頭等粗重活，而以技能訓練、培養自營作業為主，並開設電腦資訊、木工、陶藝與漆藝、縫紉編織等課程，以及摺紙蓮花、做漁網與製作電子零件，目前強制工作有145人，主要是竊盜與組織犯罪者。

起訴書指出，知名「TAAZE讀冊生活」網路書店的個人資料外洩，有9名會員受騙，男子陳奕銓（21歲）與林宗浩（19歲，皆羈押中）均加入詐欺集團，受綽號「王輝」者指揮，今年4月28日至30日，陳男駕車載林男領款，把「TAAZE讀冊生活」9名被騙會員及其他被害人的匯款領光，總計45萬3000元。

同黨示警 車手蛇行想逃

4月30日晚間，兩人開車行經中市北區中華路與五權路口時，其他車手看見台中市警局保安大隊巡邏車出現，趕緊通報給上手「王輝」，「王輝」再透過微信軟體，不斷用語音警告：「保安來了！」陳、林兩人一聽太緊張，陳男沒打方向燈就變換車道，反而引起注意而遭警盤查，應驗「墨菲定律」（可能出錯的事必定會出錯，最不想發生的必然會發生），警方查獲贓款6萬4000元與毒品，以及5發子彈。

反引起警注意 2男被逮

法院裁定兩人羈押，台中地檢署認為這兩人與「王輝」等人合夥詐騙，依組織犯罪起訴，還聲請法院依該條例，服刑前令入勞動場所，強制工作3年。

「TAAZE讀冊生活」公關陳美蓉表示，已加強防火牆與保密機制，固定時間檢查網站安全，對於被騙的會員，也發給慰問金彌補損失，網頁並加註防詐警語，更嚴密保護會員資料。