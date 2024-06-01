假博弈詐1.5億 坑582人 詐團首腦、劣警、律師 38人起訴

時任北市偵查佐的楊家偉涉勾結詐團洩密並收賄被起訴。（取自北投波麗士臉書粉絲專頁）

2024/06/01 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕詐騙集團首腦詹宗穎等人，以「假博弈平台真詐欺」手法向五八二位民眾詐得一億五千多萬元，新北地檢署昨天偵結起訴卅八人，其中竟有警察及律師涉案，包括知名律師顏瑞成涉洩漏偵查秘密給詐團；時任台北市刑警大隊偵查佐的楊家偉，也涉洩漏偵辦進度及警方查緝訊息，交給在詐團當幹部的戴姓女友，還幫女友藏匿犯罪所得，另收受詹男餽贈的勞力士黑水鬼錶，被檢方依貪污罪起訴。

警洩密詐團女友 藏犯罪所得

檢警追查，詐團首腦詹宗穎、鄭伊言等人指揮旗下成員，引誘被害人至可操控遊戲結果的「永豐娛樂城」等賭博平台匯款儲值下注，以「養套殺」手法拐走其錢財。

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檢警調追查發現竟有警員涉案，北市偵查佐楊家偉為了掩護女友及詐團，登入警用的刑案資訊系統、一六五反詐騙等平台，查詢詐團成員的偵辦進度，轉告女友戴嘉瑩，又數度洩漏警方查緝賭博及詐騙的專案資訊，以利同夥躲避查緝，還讓戴女借用他名字在新莊區買兩千多萬元房產，涉協助隱匿犯罪所得。

首腦贈內線偵查佐「黑水鬼」

詹宗穎為了供養這名內線，贈送價值五十萬元的勞力士黑水鬼手錶給楊員，以感謝他提供查緝情資，楊員後來發現自己被鎖定，為避免東窗事發，找朋友檢舉詐團從事賭博詐欺，製作不實筆錄，欲藉此撇清關係。

律師顏瑞成 涉洩密給詐團

檢方另又發現，律師顏瑞成在詹男被收押禁見之後，涉居間穿針引線傳遞訊息，指示助理讓詐團成員友人拿走偵查資料影本，還幫詹男的前妻傳遞家書「我會全扛，你不用怕」、幫不明共犯傳送紙條「您的家人我都有定期關心…錢我會定期給您」進看守所，詹男閱後則在字條空白處回稱：「你不用認，口供就照原本的修改就好」。

檢察官周懿君指揮刑事局偵九隊、新北市刑大科偵隊、調查局新北市調查處偵破此案，昨分依行收賄、加重詐欺、洗錢、洩密、組織犯罪等罪起訴卅八人；楊家偉已主動辭去警職，他和顏瑞成均已自白認罪。

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