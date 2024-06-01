首破「哈密瓜錠」製毒廠 逮竹聯毒師

警方起獲「哈密瓜錠」毒品約10萬顆，半成品10公斤與打錠機、烘乾機、攪拌機等製毒器具。（記者邱俊福攝）

2024/06/01 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕將二、三、四級毒品全部混合製成的「哈密瓜錠」，是過去少見、但今年以來逐漸流行的新興毒品，且對人體危害極大。刑事警察局獲報有黑幫在產製加工毒錠，蒐證後鎖定竹聯幫豹堂份子陳政陞，查出他與兩名共犯在新北市流竄製毒，最後在新莊區破獲製毒加工廠，查獲黑市七千萬元、重達一百多公斤的毒錠約十萬顆；此為警方破獲的首件「哈密瓜錠」製毒工廠。

通緝犯製毒 流竄新北設廠

刑事局偵一大隊第二隊追查，綽號「猴子」的四十四歲陳嫌，因運毒案被判刑四年後潛逃未入獄，遭新北地檢署通緝，逃亡期間持續涉毒，遊走在新北市承租多間舊大樓或公寓，設立毒品加工廠，且不時更換地點，以防警方查緝。

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警方獲報，陳嫌今年初將工廠移至新莊區，混合安非他命、Ｋ他命、一粒眠等多種毒品，再攙入哈密瓜果汁粉，製成哈密瓜口味的毒錠。為吸引買家進更多的貨，陳男落網前，還正在研發另一種蔓越莓口味的毒錠，且因陳嫌能調配控制毒錠的口感與毒效，黑市每顆要價七百元，不法暴利甚豐。

查獲10萬顆 黑市價7千萬

警方年初接獲情資，鎖定他跟監，三月八日先逮捕陳嫌與同夥練姓男子，起獲十萬顆、重逾百公斤的毒錠成品和十公斤半成品，以及大批製毒加工器具，隔月再逮負責運送、包裝的同夥吳男到案。檢方複訊後，先將陳嫌解送發監執行，聲押同夥練男、吳男獲准，全案正由檢警持續溯源和追查下游流向中。

「哈密瓜錠」為中樞神經興奮劑，常混用多種毒品，造成極大的交互作用，施用會造成心悸、血壓升高、呼吸困難，並引起幻覺、妄想、錯覺，伴隨焦慮、憂鬱、興奮、暴力或自殘等行為，對健康危害極大。

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