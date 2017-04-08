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警嫖妓 在轄區被活逮

2017-04-08

〔記者黃佳琳、洪定宏／高雄報導〕橋頭地檢署5日指揮警方偵辦人口販運案，得知高雄前鎮區的「四季風情」摩鐵有性交易，警當場查獲前鎮分局復興派出所員警彭偉銘嫖妓，彭被自家人活逮，糗到說不出話。

前鎮分局長自請處分

「四季風情」距前鎮分局僅200公尺，前鎮警分局長陳宗能已自請處分，另建議警局對彭偉銘記1支小過處分、復興派出所長調非主管職務，彭偉銘另以違反社會秩序維護法裁罰。

檢警在三民區查緝應召站時，從該站的電信機房得知應召女正在摩鐵賣春，循址前往查緝，應門的竟是「自己人」，被逮員警彭偉銘臉色大變，雖未表明身分，但員警透過系統查知他是警察，彭只好坦承。

彭偉銘（29歲）單身，警員班32期畢業，104年特考及格，分發復興所服務迄今，被查獲時為勤餘時間。

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  • 高雄警方偵辦人口販運案時，竟逮到自家員警在汽車旅館嫖妓買春。（記者黃佳琳攝）

    高雄警方偵辦人口販運案時，竟逮到自家員警在汽車旅館嫖妓買春。（記者黃佳琳攝）

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