比中指有理 萬元罰金打3折

2017-03-28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕胡姓機車騎士去年對後方一輛汽車比中指，吃上公然侮辱官司，被判拘役10日，可易科1萬元，「中指哥」不服上訴，指對方違規在先，才氣憤比出中指，南投地院法官認為胡男說法有理，改判罰金3000元，罰金打了3折。

行車糾紛 方先違規

去年5月中旬，31歲的胡男騎車直行南投縣草屯鎮某外環道路，有輛汽車自外側變換車道插入，胡男被嚇到後十分憤怒，騎到該輛汽車右前方，對陳姓汽車駕駛比中指，並以機車行車記錄器拍到的畫面，向警方檢舉陳男違規，警方依據該檢舉寄出罰單，陳男駕駛轉彎車未禮讓直行車，罰款900元。

陳男被檢舉後，也控告胡男妨害名譽，經南投地院簡易判決，胡男被判處拘役10日，可易科罰金1萬元。

中指哥上訴 少繳錢

胡男不服提上訴，強調他會比中指，是陳男違規在先，可能危及用路人的生命、身體安全，南投地院法官認為先前簡易法庭量刑前，未考量行車糾紛發生的原因，確有不妥，但比中指仍是貶損告訴人的名譽及人格尊嚴，觸犯公然侮辱罪，改判處罰金3000元，可易服勞役3日。