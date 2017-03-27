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《變態荒誕》高職學歷拐騙 淫邪如龍王

2017-03-27

〔記者徐聖倫／新北報導〕吳東融利用「心靈導師」名義，誘騙性侵多名女子，案情猶如「龍王」蘇建華畫符猥褻、性侵信眾翻版；警方表示，蘇男運用「宗教信仰」犯案，吳嫌是運用被害人尋求「精神寄託」下手，兩人共通點是能言善道、信口開河，信徒學員深信不疑。

「龍王」蘇建華只有高中學歷，104年於新北市開設神壇，對外宣稱自己有「龍王」附體，法力無邊，詐騙信眾按月繳交「龍緣金」，還將女信眾當成禁臠，要求女信眾脫光衣服，在身上畫符咒，聲稱他有龍王附體，如果能與之接吻、性交，就能得福報，進而性侵女信眾。

離譜的是，蘇妻許雅筑讀過大學法律系，不制止丈夫惡行，還擔任助理從旁協助，蘇母陳宣諦也被控利用宗教斂財，被台南地檢署起訴。

至於吳東融，只有高職餐飲科畢業學歷，退伍後做了8年廚師，當起「心靈導師」後，犯案手法有如龍王翻版，要求被害女學員脫光衣服，裸身擺放「心靈寶石」，甚至變態滴蠟油於下體，犯案手法淫邪荒誕。

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  • 《滴蠟示意圖》繪圖：美編黃質彬

    《滴蠟示意圖》繪圖：美編黃質彬

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