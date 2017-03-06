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偷情被撞見？ 小王撞死人夫

2017-03-06

〔記者曾迺強、丁偉杰、陳璟民／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉昨天深夜發生疑似感情糾葛衝突的驚悚致死命案！

警方初步調查，民雄鄉山中村邁阿密社區男子王德權（35歲），疑因目睹妻子與疑似「小王」的男子（身分至今日凌晨仍由警方清查中），在社區外互動甚為親密，憤而持棍棒向小王興師問罪，2男當場爆發衝突，不料小王竟駕駛凌志休旅車衝撞王某，結果將其撞倒，進而輾壓在靠右前輪的車輛底盤下，王某痛得大聲哀號，此一狀況驚動左鄰右舍，並報案處理。

民雄消防分隊昨夜10點15分獲報，21分趕抵現場救援，經過10多分鐘的努力，將王男從車底拉出，初步檢視臉色發青、無呼吸心跳，送嘉義基督教醫院急救，王男因頭部重創、腹部受傷，急救70分，今天凌晨零時許仍傷重不治。

小王及人妻 漏夜偵訊

警方趕來時，觀察王妻、小王身上都有濃烈酒氣，甚至看見小王疑似要隱瞞心中的不安，案發後仍留於現場喝啤酒，轄區民興派出所已帶回涉嫌駕車撞人致死的小王及王男的妻子，漏夜偵訊，釐清案情。

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  • 王姓男子被「小王」的凌志車衝撞捲入車底身亡。 （記者曾迺強翻攝）

    王姓男子被「小王」的凌志車衝撞捲入車底身亡。 （記者曾迺強翻攝）

  • 王姓男子被「小王」的凌志車衝撞捲入車底身亡。 （記者曾迺強翻攝）

    王姓男子被「小王」的凌志車衝撞捲入車底身亡。 （記者曾迺強翻攝）

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