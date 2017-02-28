2017-02-28

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106017期威力彩，頭獎連4摃，下期頭獎保證2億元。昨晚開獎的第106049期今彩539，頭獎2注中獎，可得獎金800萬元，獎落台北市中山區天津街56-17號「瀧萊彩券行」，以及高雄市仁武區仁雄路11號「榮陽彩券行」。