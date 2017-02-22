掏10萬救急... 老闆拐人妻上床

2017-02-22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕越南籍張姓人妻因娘家欠債，到廖姓富商家中幫傭，不料被廖男帶到飯店開房間，廖男脫光鑽進棉被想逼張女「嘿咻」，因張女月事來才作罷；隔天廖男以「給10萬元救急、不能對老公說」為條件，引誘張女上床並換掉手機SIM卡，2人5天內發生多次性行為，桃園地院昨依和誘、妨害家庭罪判處廖男8月徒刑。

廖男專營機械零件買賣，他辯稱不知張女已婚，只是單純借錢幫她，2人更從未發生性行為；但張女指稱，102年間因母親需要錢還債，丈夫又不准她外出幫傭，經友人介紹為廖男幫傭，她瞞著丈夫赴約卻被帶到飯店，當晚她洗完澡，廖男已光溜溜蓋著棉被躺在床上。

張女稱，當時考量廖男是她未來的老闆，加上第一眼見他人還不錯，才同意與他同床，豈料上了床後廖男對她又摸又親還想進一步，她哀求：「老闆不要這樣，我那個來了。」隔天廖男即語帶脅迫說：「我們一起過了一夜，妳老公知道了也不好，我可以先給妳10萬元，也不對會妳老公說我們的事。」她因此同意上床，完事後對方給她3000美元匯回越南。

因廖男換掉張女手機SIM卡，張夫找不到人而報案，廖男緊急安排張女返回越南，並稱到了越南會再給3萬美元，但張女回越南後只收到1萬美元，返台對丈夫坦承上情。