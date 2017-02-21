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北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報 小黃擦撞機車 女騎士流滿地血命危
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少年阿姨怒控︰蓄意謀殺

2017-02-21

〔記者張瑞楨／台中報導〕「有什麼深仇大恨，要如此痛下殺手？」張姓少年的阿姨說，外甥與朋友聊天，對方攜帶凶器，一下車不發一語就拚命打，這是「蓄意與預謀」殺人，她強調，如果外甥與朋友要談判拚輸贏，豈會手無寸鐵？外甥是無端捲入、無辜的受害者。

張姓少年家境不好，父親臥病在床，靠母親維持家計，他的阿姨說，昨天轉送澄清醫院中港分院時，外甥傷勢一度惡化，家屬雖萬般不捨，仍在痛苦中簽署捐贈器官與不急救同意書，僅給予「人道醫療」。

阿姨說，前晚外甥的媽媽還打電話催他回家，外甥說「在唱歌，晚一點再看看」，不料竟會發生事端，外甥可能去吃東西，在案發地遇到朋友，雙方聊天時遇襲。

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  • 張姓少年頭被打傷送醫急救。 （記者歐素美翻攝）

    張姓少年頭被打傷送醫急救。 （記者歐素美翻攝）

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