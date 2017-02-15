女大生成SM性奴 被逼公然口交

2017-02-15

〔社會中心記者／報導〕北部一名女大學生小如（化名），慘遭于姓男大生當成性奴，兩年來慘遭SM性虐，于男還以公布不雅照要脅，多次性侵甚至逼她在學校附近的天橋口交，小如不堪折磨出現自殘行為，師長發現報警逮惡狼，檢方起訴于男並求處重判。

竊錄性交過程上傳網站

檢警調查，于男102年透過網路即時通結識當時18歲的女大生小如，利用她年幼涉世未深，及對性事好奇，對她進行SM（指性虐行為），多次拿手機、相機，竊錄SM及性交過程。事後于男架設網站，將不雅照上傳，供不特定人觀覽。

女遭威脅洩私照 崩潰自殘

小如表達不想再當他的性奴，于男以即時通嗆「看來妳很喜歡把妳的照片給大家看，那我就不煩妳了」等訊息，並以散布SM私密照要脅恫嚇，小如恐懼，被迫在宿舍拍攝猥褻照片，傳給于男觀覽。

于男還在租屋處逼小如口交、性交，甚至在百貨公司廁所、小如學校附近的天橋上口交。

小如不堪折磨，出現創傷性壓力症候群、恐慌症、重度憂鬱，導致自殘，老師104年發現報警。

男子起訴 檢建請從重量刑

檢警在于男住處，搜出迷姦粉、助興劑、愛心小手、矽膠陽具、甩鞭、肛塞用品與攝影器材，並於于男的電腦主機發現，小如對于男口交時狀甚痛苦、難受。

于男辯稱是經小如同意，還說小如雖表達不想繼續性虐行為，卻辯稱這是她「故意營造的情境」，至於他揚言散布SM及性交照片，也是一種「情境模式行為」。

檢方依散布猥褻物品、強制、強制性交等6項罪嫌起訴于男。由於犯罪情節重大，建請院方從重量刑。

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