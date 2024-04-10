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長榮海運股權等交易爭議 北檢「忠組」併案調查

律師陳祐良於今年3月29日，以長榮海運小股東身分，向台北地檢署控告長榮海運董事會成員。（資料照，記者錢利忠攝）

律師陳祐良於今年3月29日，以長榮海運小股東身分，向台北地檢署控告長榮海運董事會成員。（資料照，記者錢利忠攝）

2024/04/10 23:19

〔記者錢利忠／台北報導〕長榮海運及子公司向巴拿馬長榮國際進行將近300億元的股權及不動產交易，引來被視為長榮集團4子張國煒人馬的立榮航空董事林文鵬，以及身為長榮海運小股東的律師陳祐良等人提告；長榮海運則澄清指控不符事實。台北地檢署收到此2件告訴案後，已交由「天下第一組」檢肅黑金專組「忠組」檢察官唐仲慶併案釐清疑點。

此次先後提告的林文鵬、陳祐良，均具律師身分，此外，北檢檢察長信箱也接獲數封檢舉信，告發內容均指控長榮海運及其子公司與巴拿馬長榮國際之間的交易，疑恐涉及違反證交法之非常規交易及特別背信等嫌疑，北檢均已交由專辦矚目案件的忠組負責調查真相。

據了解，北檢將先分別傳喚告發人林文鵬、陳祐良說明告發事項，視蒐證及偵辦進度，不排除另分別傳喚遭兩律師提告的長榮海運董事會成員說明。

林文鵬指控，根據長榮集團創辦人張榮發遺囑，巴拿馬長榮董事長應為張國煒，而2022年5月巴拿馬長榮股臨會選出長榮集團2子張國明為常任董事長，但長榮集團長子張國華自詡實質掌控巴拿馬長榮，去年6月起向巴拿馬長榮取得新加坡長榮、台北港貨櫃碼頭等股權，自長榮海運及子公司流出近300億元，恐涉有不法疑慮。

陳祐良則指出，金管會、證期局、交易所與投保中心，應為長榮海運35萬名股東發聲，查明這300億元交易背後的事實真相，主管機關應儘速啟動行政調查，還給股東一個公開、透明的投資環境。

長榮海運日前則澄清，指長榮注重公司治理與股東權益，長榮海運暨子公司，舉凡重大資產取得與處分，均依據長榮海運暨子公司資產取得或處分處理程序辦理，除取得業界具公信力之專家出具資產價值評估報告外，另委請獨立公正會計師，針對各案交易價格出具合理性意見書，所有資產取得與處分案均經長榮海運審計委員會與董事會核議通過，並依主管機關規定發佈公告、重訊與辦理重大訊息記者會等事宜，相關程序皆遵循法規，各該資產之取得亦均為公司長遠發展所需，絕無任何違法情事，該股東之指控完全與事實不符。

長榮海運另強調，依巴拿馬當地政府機關登記資訊，巴拿馬長榮國際公司之董事長為張國華並無疑義。自2016年長榮集團總裁張榮發逝世後，4位遺囑執行人依巴拿馬長榮國際公司章程第7條第9項及第10項規定，一致同意指定由張國華擔任Permanent President（常任董事長）職位至今。巴拿馬政府機關所登記巴拿馬長榮國際公司之常任董事長為張國華，並無疑義。

立榮航空董事林文鵬（右2），於今年3月25日赴台北地檢署控告長榮海運董事會成員。（資料照，記者錢利忠攝）

立榮航空董事林文鵬（右2），於今年3月25日赴台北地檢署控告長榮海運董事會成員。（資料照，記者錢利忠攝）

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