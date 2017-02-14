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威力彩頭獎 9.5億1注獨得

2017-02-14

〔記者吳佳蓉／台北報導〕威力彩頭獎開出！終結連27摃，9.5億威力彩頭獎昨晚開出，1注獨得所有獎金，獎落桃園市中壢區莊敬路795號「招鑫來彩券行」，頭獎金額9.5億元，創2014年第4屆公益彩券開賣以來、威力彩單注第8高。

昨晚開出的中獎號碼第一區為「04、09、21、22、25、33」，第二區「07」，頭獎1注獨得，貳獎則摃龜。

另外，昨晚開獎的第106000037期今彩539，中獎號碼則為「05、08、15、20、21」，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落桃園市中壢區大同路104號「 環宇彩券娛樂企業社」。

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