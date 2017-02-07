無人機闖航道 松機封場１小時
2017-02-07
〔記者甘芝萁／台北報導〕再傳無人機危害飛安事件！昨天下午，一架軍機準備降落台北松山機場時，在新北市五股區航道發現有民眾操作無人機，且操作高度相當高，機師立即通報松山機場塔台，塔台判斷有飛安疑慮，立即暫停航班降落並報警處理。此事一度造成松機暫停降落近一小時，共影響七架航班、七百五十七名旅客，也創下松山機場因為無人機而停擺的首例。
7航班、757名旅客受影響
民航局表示，軍機指五股水碓公園上方航道有空拍機，松機塔台獲報後，於下午四時廿三分暫停航班降落，並立即通報五股警方趕往處理，民航局人員也前往協助；不過警方與民航局人員趕到水碓公園，並未發現操作者與無人機，松機在確認狀況排除後，於下午五時十八分恢復正常起降。
受此事件影響，其中華航CAL二二一班機轉降桃園國際機場，其餘六架在松山機場上空盤旋後再降落。
目前松山機場四周禁飛範圍是從跑道開始計算，東西向十五公里內，南北向六公里內，依照民航局公告的機場四周禁止施放有礙飛航安全物體範圍圖資，其中紅線範圍區內全面禁飛，黃線與紅線之間的範圍區內則是相對於松機的標高六十公尺高度以上禁飛。
民航局︰最高罰鍰150萬元
民航局昨嚴正表示，在航道上或機場範圍操作無人機，對飛安有嚴重影響，無人機也不得在總統府及核電廠、水庫、鐵道等上空的禁航區、限航區飛行，一旦違反相關規定，將依法處以卅萬至一百五十萬元罰鍰。
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