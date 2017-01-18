監控黑煙 最高可罰百萬

2017-01-18

〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區泰豐輪胎廠昨天下午發生大火，大量黑煙直竄天際蔽日、怵目驚心，火勢約6小時才被控制撲滅，市府環保局調派監測車前往偵測空氣品質，還好沒有檢出有毒物質，提醒民眾不需過度擔心。

市府環保局長沈志修表示，火災發生時即緊急出動監測車，初步檢測現場空氣品質，揮發性有機物濃度為0.79ppm，數值很低、未達有害程度，另以FTIR（傅立葉轉換紅外光譜儀）、GC-MASS（氣相層析質譜儀）兩種儀器偵測，也都未偵測出有毒物質。

沈志修表示，初判空氣中的粒狀污染物，是輪胎燃燒後產生的物質「碳黑」，將依空氣污染防制法告發，最高可處100萬元罰鍰，若造成附近民眾財產損失，市府將協助求償。市府教育局昨晚宣布，火場附近的忠福、新街、自立及中原國小明天正常上課，已請校方備妥口罩因應。