11年來A走北律8千多萬元 神鬼女會計被告發洗錢獲不起訴

台北地檢署認定李女沒有隱匿贓款等犯意，不構成洗錢罪，今將李女不起訴。（資料照）

2024/04/09 09:52

〔記者錢利忠／台北報導〕台北律師公會女會計李雪琴於任內，涉嫌利用處理公款及辦活動等機會，11年來以「螞蟻搬象」手法，侵占8千多萬元挪為私用，被高等法院依行使業務登載不實等罪判刑7年，此案現由最高法院審理中，北律另告發李女涉嫌洗錢，台北地檢署認定李女挪用公款，主觀上僅有收取不法所得，沒有隱匿犯意，不構成洗錢，今將李女不起訴。

檢方查出，李女自1998年11月10日至2021年1月13日，擔任北律秘書處會計，負責處理北律旗下的公款，卻涉嫌於 2009年至2020年間，陸續挪用公款，拿去繳納其私人保險與母親看護等費用。

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李女於2013至2020年間犯案的部分，共涉嫌侵吞6000餘萬元，李女供稱沒挪用那麼多錢，並於偵查期間返還640萬元，此階段案情經檢方起訴後，一審台北地院依業務侵占罪判李女4年徒刑，應沒收未返還犯罪所得5458萬餘元；二審認為一審未就刑法行使業務登載不實罪部分論罪，有所不當，審酌李侵占的犯行長達8年，坐享鉅額利益，造成北律重大財產損害，加重改判李7年徒刑，沒收未返還犯罪所得5458萬元。

北檢於法院審理期間，持續清查李女歷年經手的北律帳目，另查出2009年至2012年間，她分別涉嫌侵占830萬7068元、738萬4830元、784萬6979元，以及558萬4111元，共2910餘萬元，今年2月底再將李女起訴，此部分案情仍由台北地院審理中。

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