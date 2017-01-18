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史上最高 台彩春節加碼10億

2017-01-18

〔記者吳佳蓉／台北報導〕史上最強春節加碼到！台灣彩券公司董事長薛香川昨宣布，今年春節加碼活動，總獎金上看10億元，打破歷年紀錄。率先登場的是下週一威力彩頭獎加碼2億元，緊接著從除夕起大樂透將連續6日天天開獎，同時增加共630組百萬獎、總獎金6.3億元，較往年「百組百萬」加碼方式，中獎機率提高至2.1倍。

薛香川指出，1月23日威力彩頭獎，將直接加碼2億元，預估屆時頭獎上看6億元，呼籲喜歡挑戰高額頭獎的民眾不可錯過。1月27日除夕夜起至2月1日初五，大樂透則將天天開獎，連續6天都有成為億萬富翁的機會。此外，往年民眾最引頸期盼的大樂透百萬加碼獎，今年玩法將有大創新，使對獎更容易、中獎率更提升。

他解釋，今年大樂透百萬加碼，不採往年「百組百萬」的加碼方式，而是創新玩法，在除夕、初一、初二，每日加開10個號碼，只要對中其中6碼就得百萬，對獎方式簡單；計算所有可能排列組合，每日有210組中獎可能，3日合計630組，中獎組數也較往年增加。若至初三630組百萬獎尚未開完，將持續加至全數開出，活動最晚到2月7日結束。

另一方面，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO從1月23日起至2月5日止，基本玩法及猜大小獎金倍數將連續14天加碼，總加碼金額達10億元。明日起也將有5款新春限定刮刮樂上市，包括頭獎1000萬元的「大麻將」、玩法創新的「刮刮金樂透」，以及新春應景主題的「過新年」、「好雞靈」、「雞祥富貴」等。

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  • 台彩將推出史上最高額春節加碼。（記者吳佳蓉攝）

    台彩將推出史上最高額春節加碼。（記者吳佳蓉攝）

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