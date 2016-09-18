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「別吵 我在抓怪」逃逸外勞被警收服

2016-09-18

〔記者許國楨／台中報導〕2名越南籍逃逸外勞到台中公園抓寶，因形跡鬼祟，引起巡邏員警注意，未料其中一人因緊盯手機超投入，甚至朝員警大喊：「別吵，我在抓怪！」等到成功收服稀有寶可夢後，回頭一看，才驚見身後站的是警察。

手機遊戲寶可夢上月6日在台上市，全台「捕獸師」開始遊走巷弄、公園等地，形成美國影集「陰屍路」般的怪異街景，而台中公園因設有補給站，不少玩家因此抓到半夜。

邊抓寶還瞄警 被盯上

本月10日晚間7點多，台中公園派出所所長李銘卿及警員王明智巡邏時，眼尖發現玩家群中有2名外籍男子，其中一人發現稀有的寶可夢出現，非常專注的丟寶貝球，另一人看到警察，除刻意迴避員警目光，還四處移動，不忘觀察警方動態。

警方直覺可疑而上前盤查，此時超投入的抓寶男朝員警大喊：「別吵，我在抓怪！」等到成功抓寶後回頭，才驚見身後站的竟是警察，2人立刻拔腿就跑。

2人一路狂奔至最近的道館湖心亭，卻無處可跑，正好被警方甕中捉鱉，警方查證發現，2名男子是同為27歲的李姓及阮姓逃逸越勞；對於逃逸外勞為寶可夢陷入瘋狂，不顧被抓到就要遣送回國，也要冒險來公園抓寶，警方也覺得哭笑不得。

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  • 警方同時逮捕阮姓逃逸外勞。 （記者許國楨翻攝）

    警方同時逮捕阮姓逃逸外勞。 （記者許國楨翻攝）

  • 李姓逃逸外勞抓寶超投入，甚至朝站在身後的員警大喊「別吵！」（記者許國楨翻攝）

    李姓逃逸外勞抓寶超投入，甚至朝站在身後的員警大喊「別吵！」（記者許國楨翻攝）

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