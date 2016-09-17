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闖紅燈撞死祖孫 富千金15萬交保

2016-09-17

〔記者黃捷／新北報導〕17歲孝子江偉聖昨由65歲祖父江忠和騎機車搭載出門，要幫祖父整理果園，行經新北市淡水區時，被闖紅燈的22歲程姓富家女攔腰撞飛，祖孫雙雙殞命。

江偉聖就讀台北市百齡高中二年級，是師長眼中的好學生、家人眼裡的孝子，家人得知噩耗，忍不住痛哭失聲。

警方調查，昨天上午約8點，江忠和騎機車載孫子江偉聖在路口停等紅燈，待轉為綠燈後，剛起步欲穿過淡水區忠愛街口，準備左轉淡金路往三芝方向時，程女涉嫌駕駛轎車闖紅燈從左側衝出，「砰」的一聲撞上機車。

當時祖孫連人帶車滑飛4公尺，機車卡進路邊護欄才停住，江偉聖落地前，頭部重擊肇事車的擋風玻璃，頭顱破裂，失去呼吸心跳，祖父小腿開放性骨折、意識不清，經送往淡水馬偕醫院，祖孫均不治。

沒發現號誌轉紅燈

警方對程女酒測，另對江忠和抽血，酒精濃度皆為0。程女供稱，她載同事趕往台北上班，當時沒發現號誌轉紅燈，才會繼續行駛，時速約50公里。

程女今年從淡江大學畢業，目前是一家獸醫院助理，家境寬裕，肇事轎車是桃園一家資源公司的公司車，該公司屬化學原料製造產業，負責人是程女的父親。

被撞祖孫的家屬聽聞噩耗趕往關切，家屬說，見到程女及程父等人時，程父竟說：「歹運啊！（台語）」他們不禁氣罵：「明明是程女違規闖紅燈，竟扯上運氣！」程父後來到醫院太平間，一直向江家家屬道歉；至於程女可能嚇得不知所措，泰半時間沉默。

警訊後，依過失致死罪將程女移送新北地檢署偵辦，檢方諭令15萬元交保。但江忠和家屬認為肇事者違規撞死2人，區區金額就獲交保，生氣說：「2條人命只值15萬元？」新北地檢署表示，交保是在確保未來偵辦過程，被告能配合到庭，非為懲罰被告。

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  • 事發後，程女蹲在地上不知所措。（記者黃捷翻攝）

    事發後，程女蹲在地上不知所措。（記者黃捷翻攝）

  • 小轎車車頭嚴重變形，可見當時車速不慢。（記者黃捷翻攝）

    小轎車車頭嚴重變形，可見當時車速不慢。（記者黃捷翻攝）

  • 死者家屬聚集在醫院太平間外。（記者黃捷攝）

    死者家屬聚集在醫院太平間外。（記者黃捷攝）

  • 程姓富千金駕車從左側衝出。（記者黃捷翻攝）

    程姓富千金駕車從左側衝出。（記者黃捷翻攝）

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標題：闖紅燈撞死祖孫 富千金15萬交保


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