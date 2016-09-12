男醉倒馬路上 運將輾死醉漢判4月
2016-09-12
〔記者王定傳／新北報導〕黃姓男子去年8月16日凌晨喝得酩酊大醉，不勝酒力倒臥在新北市板橋大同街上，慘遭計程車輾過胸腹部致死，陳姓運將辯稱天色昏暗且被害人躺在地上，沒發現才直接輾過，新北地院合議庭認為運將未注意車前狀況，依業務過失致死罪判刑4月，可上訴。
去年8月16日凌晨3時許，黃男醉後獨自在街上搖搖晃晃行走，因酒力發作倒臥在車道上，監視器畫面顯示，黃男在馬路上躺了約1分鐘，一輛機車經過發現緊急閃開，陳男駕駛的計程車緊接著從黃男身上輾過。
合議庭認為，陳男的行車記錄畫面顯示，他與被害人距離24.1公尺時，已可明顯看到他橫躺在前方地上，占據車道二分之一寬度，且被害人為成年男性，身體體積非小，橫躺位置上方有廣告招牌閃爍，旁有路燈照明，對面還有便利商店明亮燈光，再加上前方機車明顯偏離原路線，應是發現黃男而閃開，後方駕駛應認知前面發生狀況，預先減速才對。
合議庭認為，道路上路況多變，行人闖入車道不算少見，本案路段屬市區道路，不像高速公路可高度信賴不會有行人闖入，若陳男發現前方機車閃躲而煞車，應可煞車不輾過被害人，判定陳男未注意車前狀況有疏失。
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