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馬公惡少砸店 嗆房東少管閒事

2016-09-04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在澎湖縣馬公市重慶街與光明路口的服飾店，昨清晨6時許遭兩名惡少砸碎門面玻璃，住在樓上的房東聞聲下樓查看，還被惡少嗆聲「少管閒事！」警方已掌握監視錄影帶，全力緝凶。

警方調查，被砸的服飾店今年6月25日才開業，與鄰近的彩券行為同一名業主。昨清晨6時許，裝置門面的兩片強化玻璃遭兩名惡少擊破，由於玻璃碎裂聲過大，住在樓上的張姓房東被驚醒，急忙下樓查看，惡少竟向房東嗆聲：「沒你的事，你不要管！」房東趕緊退回樓上，打電話通報業者。

業者清點財物損失，光是被砸的新裝玻璃展示櫥就損失10餘萬元，加上櫥窗內遭波及的精品衣物，以及連日來無法營業的損失，估計超過數十萬元。業者表示，近來並無與人結怨，也無財物及消費糾紛，為何會遭人惡意砸店，自己也相當不解，只希望警方儘速破案。

由於店內未進行監錄，警方沿路調閱監視器，進行交叉比對，掌握惡少行經動線，有信心於短期內破案；至於是否為特定犯案，由於業者還有一家店，位於距離不到300公尺的民權路上，並未受到波及，因此將儘速緝凶到案，釐清動機。

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  • 純樸的馬公街頭昨傳出惡少清晨砸店。（記者劉禹慶攝）

    純樸的馬公街頭昨傳出惡少清晨砸店。（記者劉禹慶攝）

  • 強化玻璃不僅破碎，還出現大洞，可見力道之大。（記者劉禹慶攝）

    強化玻璃不僅破碎，還出現大洞，可見力道之大。（記者劉禹慶攝）

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