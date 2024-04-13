水塔油漆防鏽疑未注意通風 南投農民甲苯中毒昏迷險喪命

南投縣國姓鄉長豐村山區發生農民中毒昏迷於農用灌溉水塔內，國姓消防分隊全力搶救。（南投縣消防局提供）

2024/04/13 14:34

〔記者佟振國／南投報導〕水塔防鏽施工不慎險奪命！南投縣國姓鄉長豐村蔡姓農民昨（12）日為農用水塔進行防鏽補漆，疑似現場環境通風不良，吸入大量揮發氣體，造成甲苯中毒倒地昏迷，國姓消防分隊獲報到場救援，給予氧氣後緊急送埔里基督教醫院救治，患者持續在加護病房治療。

南投縣消防局表示，昨天深夜10點接獲報案，長豐村山區有農民在農業灌溉水塔內昏倒，需要搶救，調派國姓消防分隊出動4名警消及1名志工，連同救護車、小幫浦車等搶救器材前往救援，由於現場地勢陡峭也無路直達，救難人員車停路旁再步行約5分鐘才到，發現61歲蔡姓農民倒在水塔內。

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現場有揮發氣體氣味，以及留有甲苯的空罐，研判是化學氣體中毒，救護人員立即使用掛梯入內，發現蔡男已經昏迷，立即給予氧氣，其他搶救人員則是迅速架設滑輪組協助搶救，經救難人員及家屬合力將人從數公尺深的水塔中救出，緊急送埔里基督教醫院救治。

據了解，蔡姓農民到院時已意識不清，測不出血氧，背部有10％面積及四肢都有甲苯導致的2度灼傷，經過一夜搶救尚未完全清醒，須配戴呼吸器，仍在加護病房持續救治。

據了解，蔡姓農民昨天要為農用水塔進行補漆，加強防鏽、防漏，由於水塔頂部只保留可供人員進出的空間，内部通風條件不佳，疑吸入過多化學揮發氣體甲苯導致中毒昏迷，家人見他久未返家前往查看，才發現他已中毒昏迷，消防局則是呼籲民眾從事油漆、防鏽作業，最好避免單獨一人工作，現場也務必要保持空氣流通，或使用空氣呼吸器，避免中毒。

在水塔內補漆防鏽的農民，疑似現場通風條件不佳導致甲苯中毒昏迷，被救難人員救出緊急送醫。（南投縣消防局）

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