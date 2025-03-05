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    週刊爆傳送私密照片、觸摸騷擾友人 凌濤：代表我是民進黨頭號公敵之一

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    2025/03/05 09:13

    〔記者施曉光／台北報導〕被鏡週刊爆料曾以傳送私密照片、觸摸等方式騷擾友人的國民黨智庫副執行長凌濤，今日上午接受廣播節目專訪時表示，鏡週刊在6個月內兩度讓他登上週刊封面，「代表我是民進黨頭號公敵之一」，「這代表我在民進黨仇恨值很高」。

    對於主持人詢問，是否完全沒有週刊報導的事情，還是當事人過度的衍伸？凌濤仍維持昨日的說法，強調報導內容完全捏造，而且報導中提及指控者宣稱8年前因為擔心所以沒有公開，但當時他在美國讀書，又沒有黨職與公職身分，如今對方卻出來指控，只因為他支持BNT疫苗、打擊聯電創辦人曹興誠，內容邏輯不通，而且很多是移花接木，週刊還形容他的愛家形象受到重創，但他從來沒有營造愛家形象，只有揭弊形象，「這些年來我全部在扁人！」

    凌濤說，昨天第一時間他已經直球對決，正面回應，所有捏造不實的部分，他的律師都已經蒐證，「過去民進黨告我9次，我贏9次」，至於民進黨正國會揚言告他，他也已經委請律師蒐證，他並強調，如果有人與他互動時感到不舒服，可以循正常申訴管道，但錯誤指控就要以司法途徑來處理。

    對於藍營青年推動第一階段連署罷免綠營立委沒有達標，凌濤解釋，過去國民黨對於第一階段連署工作，完全尊重青年團體，但對接下來的第一階段連署補件以及第二階段連署，國民黨中央將會全力支援這些青年，而且國民黨主席朱立倫已經了解所有動態以及罷免團體所需資源，不過，他也強調，目前還在第一階段連署補件，黨主席如果直接介入，有可能在第二階段連署及罷免投票階段會有論述上的侷限。

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