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關穎表哥涉毒 罪證不足不起訴

2016-08-31

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人關穎的表哥、國泰集團創辦人蔡萬春的外孫邱耀正，去年應酬後搭車違停買消夜，遭警方開單取締，邱涉嗆警而被依妨害公務罪起訴；針對邱另涉毒品案的部分，因其尿液未驗出毒物反應，住處也沒被搜出毒品，台北地檢署昨將他不起訴。

今年4月，警方破獲羅馬尼亞跨國偽卡集團案後，根據相關通聯紀錄查出，有一名李姓藥頭專賣大麻與古柯鹼給小開，並從帳冊中發現邱的名字，檢警因此將其法辦。

檢警勘查邱耀正的驗尿報告，並未發現毒物反應，且其住處也沒被搜到毒品，此外，邱耀正應訊時也否認染毒，因此認定邱耀正罪證不足，昨將他不起訴。

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