性騷擾沒告成 女遭上司控誹謗

2016-08-28

〔記者陳慰慈／新北報導〕30多歲的吳姓女子，不滿至保全公司上班才一星期就被任姓上司言語性騷擾，向公司提出申訴。保全公司認為，依吳女提供的LINE對話紀錄，僅能證明任男上班時間與她攀談聊家庭私事，尚未達到性騷擾程度，因此認定「不成立」結案；任男因此提告吳女妨害名譽，新北地檢署認為，吳女以不公開方式向公司提出性騷擾申訴，未意圖散布於眾，認定罪嫌不足不起訴。