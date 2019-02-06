嘉里大榮物流工廠惡火悶燒7小時 1死1命危2人待尋

2019-02-06 20:10

［記者許倬勛／桃園報導］嘉里大榮物流公司桃市觀音廠今上午10點多發生大火，警消獲報派遣大批消防車、人力救災，疑6名越南籍工人施作冷凍空調工程時，操作不慎導致設備走火，其中2人在火警初期時順利逃出，受困4人中最先被找到的2名阮姓移工，30歲阮菲雄經急救宣告不治，35歲阮德聖仍與死神搏鬥中，而警消仍在現場漏夜搜索失聯的2名移工。

桃市消防局表示，今上午10點許接獲報案，位在觀音區桃科二路的嘉里大榮貨運物流中心發生大火，濃煙從2樓倉儲竄出、直衝天際，現場為5層樓鋼骨建築，3樓存放約1千顆汽車電瓶，5樓有發電機柴油槽3960公升，不排除大量堆積的易燃物可能是導致火勢加劇的原因。

觀音廠於去年12月1日啟用，1樓做為零擔貨運營業場所使用，昨因適逢春節假期未營運，2至4樓作為倉儲用途，目前針對相關設備施工中，尚未對外營運，5樓則為機房。

警消表示，在2樓執行冷氣空調排水管施設工程的5男1女，都是由陳姓包商找來的越南籍移工，但陳男宣稱僅認識1名叫「阿雄」（即阮菲雄，被救往壢新醫院急救不治死亡）的移工，其餘5人都是想趁春節期間打工賺錢，由阿雄找來的同鄉。

消防隊今上午10點20分到場獲報2樓有人受困，消防隊員用吊車在建築外圍破壞打洞，加速排熱散煙，並於11點多找到受困於2樓的阮菲雄、阮德聖，分別送往壢新醫院、桃園醫院急救，阮菲雄經搶救仍回天乏術，阮德聖經救治恢復呼吸心跳，目前仍與死神搏鬥中。

惡火悶燒7個多小時，直到下午4點56才控制火勢，其中失聯的1男1女在火警初期發生時就逃回各自宿舍，經檢查並無大礙，而警消仍在現場漏夜搜索失聯的2名移工。

針對這起火災事故，業主強調會承擔起該負的責任「絕不逃避」，希望受困的2人儘快獲救，也會協助委外廠商依規定撫恤並辦理後事，實際起火原因等待消防單位調查鑑定，檢方不排除到場勘驗，釐清火警發生原因。

市府勞動局表示，6位移工雖是合法來台工作，但若在原僱主不知情之下利用春節期間另外打工，已觸犯「就業服務法」57條，陳姓僱主涉及未經許可雇用外國人士工作，可處15至75萬元罰鍰。

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