公親變事主？ 想當「話事人」 人車都被砸

2019-02-03 15:16

〔記者許國楨／台中報導〕公親變事主？台中市侯姓年輕人受林姓友人請託調解1起糾紛，凌晨與另名蕭姓友人共乘1輛自小客與對方相約碰面，結果對方誤以為林男找人撐腰，立即電召一票人趕來助陣，二話不說持棍棒將自小客砸得體無完膚，侯、蕭2人也掛彩，警方獲報趕到帶回2人協助送醫，正持續追查相關涉案人究責。

台中市第五分局今天凌晨2點多獲報，轄內中清路與經貿三路口發生砸車案件立即啟動快打部隊，由水湳派出所副所長徐偉修率員迅速抵達現場時，只剩2名分別18歲、20歲的侯姓與蕭姓年輕人已掛彩在現場等候，而2人共乘前來停放路旁的白色自小客，除所有車窗玻璃被砸破，連後照鏡都毀損引擎蓋凹陷。

警方發現涉嫌打人與砸車民眾都已經離開現場，先將頭、手有輕微外傷的2人協助送醫後再帶回警所釐清案發原由，蕭男說：「大概有2、30個人，有10幾部機車跟5部自小客車，一過來就把我們的車圍住，連跑都跑不了。」附近加油站員工也說，看到10幾個人圍著車亂砸。

侯男向警方說，是一名林姓友人跟韓姓男子因為酒後口角糾紛，因林男得知他與韓男熟識才請他幫忙調解，當時他與蕭男共乘一輛車到雙方約定路口等候韓男到來，就被數十人分開車及騎機車包圍並砸車打人，過程約1分多鐘，可能是韓男到場時以為林男請人助陣，才夥同友人砸車，真是標準的「公親變事主」。

案經警方漏夜追查，目前已通知在場關係人宋姓男子到場，正持續調閱路口監視器積極追查其餘在逃涉案人後，全案將依毀損、傷害及社會秩序維護法移送偵辦。

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