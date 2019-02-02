愛子遭酒駕累犯撞死 父哭喊「我就這麼一個寶貝兒子」

2019-02-02 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕台中市國光路二段今（2）日凌晨發生酒駕撞死人的事故，一名在去年剛因酒駕被吊銷駕照的陳姓男子，於酒後又開車逆向撞死兩名騎士，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦，其中一名死者彭姓男子的父親到派出所前哭喊「你為什麼要出來害人，你喝了酒還要出來開車，一天到晚就酒駕、酒駕…」，並不斷試圖靠近陳男，彭父也大罵陳男：「我兒子剛成年而已，人生才剛開始，就這樣撞沒了，你真的太過分了，我就這麼一個寶貝兒子」。彭父也建議政府應該修法，對這種不定時炸彈嚴加懲處。

台中一名陳姓男子（49歲），去年3月因酒駕被吊銷駕照，但去年11月再度無照酒駕被送辦，沒想到陳男毫無悔意，今天凌晨在南投中寮喝酒後開車返回台中，行經大里國光路2段時逆向近1公里，先後撞上彭姓男騎士（21歲）、鄭姓女騎士（25歲），之後又撞上一輛計程車和周姓女騎士，還連撞路邊4輛停在民宅前的汽車才停下來。彭、鄭兩人在迎面衝撞下慘死，闖下大禍的陳男則稱自己吃了安眠藥不記得為何逆向，但酒測值高達0.81mg/l。

《蘋果日報》報導，昨日剛跟兒子一起參加尾牙聚會的彭父，接獲警方通知至國光派出所製作筆錄，到場後情緒失控痛哭，不斷追問警方是怎麼撞的、誰撞的，得知當時現場有多人多車遭受波及，讓他氣得大罵「誰躲得掉啊？我的孩子多痛苦啊，受到多大驚嚇啊」！在陳男要步出派出所前，彭父也忍不住衝到門口朝陳男哭喊：「我的寶貝兒子，我就一個兒子，你為什麼要出來害人，你喝了酒還要出來開車，一天到晚就酒駕、酒駕…」、「敗類、社會的敗類，我兒子剛成年而已，人生才剛開始，就這樣撞沒了，你真的太過分了，我就這麼一個寶貝兒子」。

陳男家屬當時也上前向情緒激動的彭父道歉，不過彭父僅表示：「我知道了」，不願與家屬多談，陳男家屬接著又向彭父說：「我們也不想這樣，已經罵過好幾次」，彭父聽到「罵過好幾次」更加生氣，再次痛呼「怎麼能這樣出來害人呢！？」昨日剛跟兒子一起吃尾牙的彭父也向媒體表示，由於兒子清晨還要找同學幫忙弄頭髮，所以吃完尾牙就與兒子分開，沒想到過沒幾個鐘頭就接到噩耗！他也建議建議政府應該修法，對這種不定時炸彈嚴加懲處，只有這樣家屬才能接受。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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