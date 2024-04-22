保七警查獲相思木盜伐 防止台電輸電鐵塔受危害

呂姓男子涉嫌盜伐台灣電力公司位於龍潭地區輸電鐵塔周邊的相思樹，銷贓至木材行，總計870公斤。（保七總隊第五大隊提供）

2024/04/22 10:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕呂姓男子涉嫌盜伐台灣電力公司位於龍潭地區輸電鐵塔周邊的相思樹，銷贓至木材行，總計870公斤，影響周邊水土保持，萬一致生水土流失，恐使得電塔傾斜、倒塌，對民眾用電穩定有嚴重威脅。呂男犯行被保安警察第七總隊第五大隊查獲，全案依涉嫌刑法竊盜罪嫌送辦。

保七總隊第五大隊今（22）日表示，第五大隊於2月29日查獲呂男非法盜取台電公司龍潭地區輸電鐵塔周邊的相思樹，銷贓至木材行，總計870公斤，現場並查扣鏈鋸等相關證物，全案調查完竣後，依涉嫌刑法竊盜罪移送新竹地方檢察署偵辦。

請繼續往下閱讀...

保七第五大隊表示，台電公司的超高壓輸電鐵塔，維繫著台灣供電系統之正常運作，而輸電鐵塔大部份座落於山坡地，其周邊之樹木具有水土保持，穩定地基之作用，且近年來侵襲臺灣本島的颱風所挾帶之降雨有日益增大趨勢，高強度降雨常導致邊坡坍滑；呂男盜伐輸電鐵塔周邊相思樹之行為，恐致生水土流失，導致輸電鐵塔傾斜、倒塌，將造成巨大損失及危害，影響民眾用電權益。

保七第五大隊呼籲，為維護台灣珍貴森林資源及生態多樣性，將持續加強執行「滅鼠專案」，查緝山林盜伐，對於破壞國土案件，絕對毋枉毋縱，請民眾切勿以身試法，民眾若有發現相關情資，可撥打110或林業及自然保育署0800-000-930（救山林專線）反應。

保七總隊第五大隊查獲呂男非法盜取台電公司龍潭地區輸電鐵塔周邊的相思樹，銷贓至木材行，總計870公斤，現場並查扣鏈鋸等相關證物。（保七總隊第五大隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法