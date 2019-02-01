回顧鈕承澤犯後說詞 檢察官想到電影對白：「沒有你，對我很重要！」

2019-02-01 11:29

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦「豆導」鈕承澤被控性侵案，今天依可處3年以上、10年以下徒刑之強制性交罪，將鈕承澤起訴；回顧鈕承澤犯後還公開表示，是彼此認知不同才衍生誤會等卸責之詞；這讓承辦檢察官聯想到電影《讓子彈飛》的情節，致力改革的縣長面對惡霸的威壓及利誘，最後語重心長地對惡霸說：「沒有你，對我很重要」。（意旨不希望日後再有其他被害人）

回顧被控性侵案曝光後，鈕承澤公開出面受訪的說詞，他曾捍衛自己的清白強調：「對於引起這麼大波動，造成各位的辛苦及社會討論，覺得很不安，我此生從來沒有傷害他人或脅迫他人的意圖或行為，到目前為止都是。」且面對女記者提問是否會考慮退出演藝圈等問題時，他還面帶詭譎的笑容回說：「我考慮去考律師執照」。

此外，鈕承澤還公開說：「可能因為我是個笨男人吧，所以至今單身，所以有的時候可能彼此認知不同，那天就是一場聚會，聚會後她留下來了，所以可能有些彼此判讀的認知上的差距，我也無法揣測她真正的感受。我只能說，我並不是現在經各位廣泛報導，或經有心人士放話、剪裁訊息之後在電視上呈現的那隻妖魔，我希望、堅信司法會給我一個最公正的判決。」

對照鈕承澤於案發後種種卸責之詞，以及被害女子所出現恐懼、無助等心理反應，甚至還使其他曾與鈕承澤合作過的藝人現身說法，包括藝人柯奐如曾在臉書貼文，指當年因信任鈕承澤，沒事先討論床戲拍攝方式，導致她回家洗澡時都覺得自己好髒等情節，雖柯奐如並未對鈕承澤提告，但相關言論凸顯出演藝圈可能還存在其他潛在被害人，也讓承辦此案的檢察官想到電影《讓子彈飛》的情節。

《讓子彈飛》片中致力改革的鵝城縣長「張麻子」，雖然屢屢遭受在鵝城自成一霸的「黃四郎」所威壓、利誘，仍成功鼓勵長期受壓迫的鵝城人民挺身反抗後，張麻子後來問起黃四郎：「你說是錢對我重要，還是你對我重要？」然而黃四郎不論猜錢、猜我，張麻子都搖了搖頭，最後只語重心長地說出了答案：「你和錢對我都不重要」、「沒有你，對我很重要」。

北檢辦案團隊認為，在本案中，可以看出告訴人在事發前、事發時以及事發後，身為一個基層、資淺、也沒背景靠山的劇組幕後人員，再過程中所面對被告、面對本案時，過程中所承受的妥協、隱忍、恐懼與茫然等痛苦糾結，但她最終還是決定開下第一槍，為的不是金錢、不是對被告的私仇宿怨，而是不希望日後再有其他被害人。

告訴人開這一槍（指對鈕承澤提告）的意義與影響，事實上將不僅止於本案之內，社會大眾能否正確理解職場上、下階層關係的無形影響力、職場下屬為了工作所展現笑容背後的辛酸、委屈與身不由己，以及我國是否能夠支持、協助職場性別平等的實踐與保障，全國與告訴人有著相同苦衷的勞工或公務員，都會睜大雙眼看這顆子彈能飛多久、能飛多遠，以及能否打破職場中的假象，讓陽光照進來，帶給人們說「不」的勇氣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/