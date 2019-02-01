「2019陽明山花季」15日開始 市警局春節9天即交管

2019-02-01 11:05

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2019陽明山花季」2月15日開始，台北市警局為因應春節連續假期，民眾提前上山郊遊和賞花，決定在2日至10日的春節9天連續假期內，針對仰德大道實施彈性交通管制及疏導。此外，在花季開始的一個月期間的11個週末假期內，也進行擴大交通疏和管制。

警方表示，連續9天假日期間，上山管制點：早上8時至下午3時，將在「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」設置上山管制點。僅可由持通行證的自小客車進出。

下山管制點則每日下午2時到6時設置在「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」。

彈性管制點：則是設置在「格致路與菁山路口」、「陽明路與新園街口」及「至善路3段71巷口」等3處。

此外，「2019陽明山花季」活動訂於2月15日起至3月17日止，共計31天舉行，台北市警察局為維護山區及周邊道路交通序，將於2月16、17、24、28日及3月1、2、3、9、10、16、17等11天，實施花季期間交通管制，並視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍。

上山管制點為每日上午7時至下午4時，設置在「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」。

下山管制點則是自下午2時至6時，設置在「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」。

彈性管制點則是視交通狀況設置在「格致路與菁山路口」、「陽明路與新園街口」及「至善路3段71巷口」等3處。

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