士官退役變毒蟲 「天皇」武士刀護身也沒用

2019-01-25 13:09

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣枋寮警分局春日所所長陳義勇，日前率副所長郭約翰、警員喀拉曼、陸清松等，持搜索票至屏東縣春日鄉1名陳姓男子的住處執行掃毒專案查緝工作，當場在陳男家中客廳酒櫃內查獲吸食器1組，也在房間衣櫥內查獲1把開刃的武士刀，上頭還刻有「天皇」兩字，警方看了哭笑不得，直嘆「『天皇』護身也沒有用！」。

警方指出，士官退役的陳姓嫌犯，在吸食毒品及酗酒後，會對家人出現暴力動手等傾向，日前持搜索票到其宅中搜索。

警方執行搜索過程中，陳嫌還企圖行騙警方，他自稱去年10月曾因毒品案被查獲，因目前正於某間精神病院執行勞役2個月，擔心若再犯毒品罪會入監服刑，自清未曾再吸食毒品。

「退役士官卻把軍中大合照當作遮掩物！」警方在言談間發現陳嫌不斷露出不安神色，且眼神更不時瞄向客廳酒櫃，直覺有異，前往搜索，果不其然在陳嫌當年軍中大合照後方發現毒品吸食器1組，更在其房間衣櫥內起出刻有「天皇」字樣的開鋒武士刀，罪證確鑿之下警方也大嘆天網恢恢，犯法的人尋求「天皇」護身也沒用。

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