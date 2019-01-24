1/24 今彩539頭獎開出1注！威力彩、雙贏彩 頭獎均摃龜

2019-01-24 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月24日）開獎的第108000021期今彩539，頭獎開出1注，每注可得獎金800萬元，由新北市永和區得和路361號的「來客發彩券行」開出；第108000007期威力彩及第108000021期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000007期威力彩中獎號碼為：「08、17、20、22、25、37，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得268萬5055元；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共201注中獎，每注可得4000元；陸獎共1143注中獎，每注可得800元；柒獎共2479注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3239注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5035注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8791注中獎，每注可得100元。

第108000007期38樂合彩中獎號碼為「08、17、20、22、25、37」，五合摃龜；四合共12注中獎，每注可得6萬7500元；三合共154注中獎，每注可得5750元；二合共2038注中獎，每注可得750元。

第108000021期雙贏彩中獎號碼為「01、05、07、08、09、11、14、15、16、18、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共257注中獎，每注可得500元；肆獎共3554注中獎，每注可得100元。

第108000021期今彩539中獎號碼為「05、09、14、23、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共183注中獎，每注可得2萬元；參獎共6008注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6772注中獎，每注可得50元。

第108000021期39樂合彩中獎號碼為「05、09、14、23、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共154注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5246注中獎，每注可得1125元。

第108000021期3星彩中獎號碼為「591」，正彩共51注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000021期4星彩中獎號碼為「6750」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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